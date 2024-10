Furacão Milton: Biden critica boatos e chama Trump de “antiamericano”

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, disse em entrevista coletiva, nesta quinta-feira (10/10), que quem está espalhando desinformação e mentiras sobre a passagem do furacão Milton será responsabilizado. Ele criticou especialmente o ex-presidente Donald Trump, que concorre para sucedê-lo a partir do ano que vem.

Após a passagem do furacão Milton pela Flórida, Estados Unidos, nessa quarta-feira (9/10), que destruiu cidades com ventos fortes e chuvas intensas e matou pelo menos 11 pessoas, Biden disse que não serão medidos esforços para ajudar as comunidades afetadas pela tempestade.

“Nós estamos lutando para assegurar que as pessoas tenham o que for necessário. Trump mente ao dizer que as pessoas não terão ajuda, é bizarro. É preciso dizer isso, é antiamericano falar disso (que as pessoas não receberão ajuda)”, disse o atual presidente.

Biden também reforçou que pessoas que estão tentando tirar vantagem da tragédia, seja empresas com especulações de preços, ou indivíduos tentando prejudicar vizinhos, serão responsabilizados.

“Não só isso, os americanos estão botando sua vida em risco para fazer esse trabalho. Alguns receberam ameaças de morte por estar ajudando as pessoas. Isso é resultado da desinformação e mentiras que continuam, daqueles que estão engajados em espalhar mentiras”.

O presidente norte-americano pontuou a dificuldade que será o processo de recuperação das áreas afetadas pelo furacão, mas que o governo está trabalhando para que tudo seja feito da forma mais rápida possível.

“Essas mentiras prejudicam aqueles que mais precisam de ajuda, as pessoas estão em situação desesperadora. Eles (mentirosos) tem que ter a decência de falar a verdade. A todas as pessoas impactadas pelo furacão Helena e Milton, não deixe se enganar por informações falsas, nós estamos trabalhando com autoridades para reconstruir e ajudar as pessoas”.

Furacão Milton

O furacão Milton passou pela Flórida, Estados Unidos, nessa quarta-feira (9/10), destruiu cidades, com ventos fortes e chuvas intensas, e gerou vários tornados. Pelo menos 11 pessoas morreram em decorrência do fenômeno climático.

Após devastar Tampa, na Flórida, a tempestade seguiu em direção ao sul e chegou à costa como uma tempestade de categoria 3, em Siesta Key, no mesmo estado, cerca de 112 quilômetros ao sul de Tampa.

No Condado de St. Lucie, foram confirmadas cinco mortes. A polícia da cidade de São Petersburgo relatou mais duas vítimas, enquanto o xerife do Condado de Volusia, Michael J. Chitwood, confirmou outras três mortes, segundo a emissora de TV NBC.

Em São Petersburgo, uma pessoa morreu por causas médicas, e outro corpo foi encontrado em um parque. No Condado de Volusia, uma pessoa morreu após ser atingida por uma árvore.

Na cidade de São Petersburgo, foram registrados mais de 41 milímetros de chuva, o que levou o National Weather Service (Serviço Nacional de Tempo) a alertar sobre inundações repentinas na região, assim como foi feito em outras cidades do estado da Flórida.

Durante a manhã desta quinta-feira (10/10), autoridades alertaram que os perigos não passaram, pois a tempestade continua a atingir muitas partes do estado.

As autoridades dos condados mais atingidos, de Hillsborough, Pinellas, Sarasota e Lee, orientaram a população a permanecer em casa, devido a linhas de energia caídas, árvores em estradas, pontes bloqueadas e inundações.