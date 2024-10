Furacão Milton causa estragos na Flórida, mas governador afirma que previsões alarmantes não se confirmaram

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou que as previsões mais alarmantes sobre os estragos provocados pelo furacão Milton não se materializaram. Embora a tempestade tenha sido severa, ele ressaltou que o cenário mais devastador não se confirmou. Antes da passagem do furacão, 19 tornados atingiram a região, resultando na destruição de 125 casas e danos em diversos condados. Equipes de emergência e voluntários de todo o estado estão mobilizados para realizar a limpeza dos escombros. Há ao menos dez mortes confirmadas pelas autoridades — cinco no Condado de St. Lucie, na costa atlântica da Flórida, onde autoridades disseram que tornados atingiram o solo. Cerca de 11 milhões de pessoas correm risco de inundações. Até o final da manhã, mais de 3 milhões de pessoas estavam sem o fornecimento de energia elétrica.

DeSantis também enfatizou que a Flórida está bem equipada para lidar com furacões e que a administração federal atendeu a todos os pedidos de ajuda emergencial feitos pelo estado. O governador informou que o presidente Joe Biden foi atualizado sobre os efeitos do furacão e as ações do governo local. As autoridades continuam a avaliar os danos e a necessidade de assistência adicional, enquanto a população se une para superar os desafios impostos pela tempestade. A resposta rápida e coordenada é fundamental para a recuperação das áreas afetadas.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA