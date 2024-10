Furacão Milton se intensifica e ameaça estado da Flórida, nos EUA, com ventos de 260 km/h

O furacão Milton intensificou sua força enquanto se deslocava pelo Golfo do México, com destino à Flórida, nos Estados Unidos. As previsões indicam que o estado pode enfrentar ondas de tempestade significativas, chuvas torrenciais e ventos fortes. O Centro Nacional de Furacões emitiu um alerta, destacando que Milton pode se tornar um dos furacões mais devastadores já registrados na região central-oeste da Flórida.

Com a classificação de categoria 5, Milton representa uma séria ameaça para a área de Tampa Bay, que abriga uma população superior a 3,3 milhões de habitantes. Vale ressaltar que a região não experimenta a passagem de um grande furacão há mais de um século. Além de Tampa, outras localidades da costa oeste da Flórida, que já sofreram com os estragos do furacão Helene em setembro, também estão em risco.

Nesta quarta-feira (9), o tráfego nas estradas estava intenso, com muitos moradores evacuando a área de Tampa em busca de segurança. No momento, Milton estava localizado a aproximadamente 485 quilômetros a sudoeste de Tampa, apresentando ventos máximos sustentados de 260 km/h e movendo-se em direção ao nordeste a uma velocidade de 22 km/h. A expectativa é que o furacão toque o solo na noite de quarta-feira ou nas primeiras horas de quinta-feira (10).

Os meteorologistas estão alertando para a possibilidade de uma marejada que pode alcançar entre 3 e 4,5 metros em Tampa Bay, o que representa um risco adicional para a população local. As autoridades estão monitorando a situação de perto e recomendam que os residentes sigam as orientações de evacuação e se preparem para as condições adversas que se aproximam.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira