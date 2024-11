Furdunço terá novidade para o Carnaval de Salvador em 2025; saiba mais

“A grande novidade esse ano será a ida do Furdunço do Centro (Circuito Osmar) para o Circuito Batatinha. Queremos garantir mais esse momento especial dentro do Carnaval, dando destaques aos grupos culturais mais originais que farão a festa dos adultos e das crianças que forem acompanhar o nosso desfile. Então, além do nosso pré-Carnaval, vamos ter mais esse momento. Tenho certeza que será incrível”, destaca.

A proposta é que a ida da festa para o Pelourinho dê mais visibilidade ao desfile dos equipamentos de pequeno porte e levar mais alegria ao folião do Centro Histórico, com blocos populares, sem cordas, e atrações em minitrios, agitando o público bem de perto.

De acordo com Isaac Edington, presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), a grande mudança será na segunda etapa da festa. O evento, que tradicionalmente acontecia no Circuito Osmar (Campo Grande), passará a ser realizado no Circuito Batatinha (Pelourinho), no dia 2 de março.

O Furdunço pré-Carnaval segue acontecendo no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra). A festa será realizada no dia 23 de fevereiro, enquanto o Fuzuê, cuja proposta é resgatar os antigos carnavais e dar espaço na rua para as atrações de chão, acontecerá no sábado, dia 22 de fevereiro.

As inscrições para as atrações culturais que pretendem desfilar no pré-Carnaval de Salvador estão abertas e acontecem de forma online no site do Fuzuê e Furdunço. Para o próximo ano serão selecionados 100 projetos para desfilar, sendo 40 do Fuzuê e 60 do Furdunço.

De acordo com a Prefeitura de Salvador, os projetos artísticos que contam com equipamento sonoro acima de cinco metros se apresentarão no Furdunço de pré-carnaval, dia 23 de fevereiro, na Barra, já aqueles com equipamentos que contêm comprimento menor do que cinco metros devem se apresentar no dia 2 de março, no Circuito Batatinha, no Pelourinho.

Além dessa edição especial do dia 2, os projetos Fuzuê e Furdunço estão previstos para ocorrer nos dias 22 e 23 de fevereiro, no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), antecedendo o Carnaval 2025, que ocorrerá entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março. O processo de inscrição e seleção para o Fuzuê e Furdunço será feito totalmente on-line, por meio de Pessoa Jurídica.