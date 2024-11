Futebol de amputados: Dupla Ba-Vi comemora boa temporada no Campeonato Nacional da categoria

As conquistas da classificação para Copa Libertadores de Futebol de Amputados, da convocação da jogadora Patrícia Garcia pela Seleção Brasileira da modalidade e do terceiro lugar no Campeonato Brasileiro foram alguns dos feitos de um ano de sucesso do time de futebol de amputados do Bahia.

A vaga da Libertadores, a equipe do Bahia assegurou ao ficar no terceiro lugar do Campeonato Brasileiro de Futebol de Amputados, realizado em Fortaleza entre os dias 15 e 17 de novembro. O grupo também foi campeão da Taça Brasil e vice da Copa Norte-Nordeste em 2023, ano que o grupo assegurou o título na competição regional e partiu rumo ao Brasileirão com a expectativa de mais um título.

Para o presidente da Associação Baiana de Desporto Adaptado (ABDA) e um dos representantes do time do Bahia, Luciano Reis, o resultado alcançado no Brasileirão representou a coroação de um grande ano do time.

“Com esse grupo que temos, conseguimos a classificação para a Libertadores que tanto buscávamos. E podemos dizer que esse foi um dos nossos melhores anos”, afirmou.

COPA NORTE-NORDESTE

Foto: Divulgação/ABDA.

As equipes viajaram este ano para Natal, no Rio Grande do Norte, para participar da Copa Norte-Nordeste com transporte concedido pela Sudesb. Nessa competição regional, as equipes alcançaram a posição de campeão (Bahia) e vice (Vitória).

“Agradeço à Sudesb pela parceria deste ano, que culminou nesse campeonato brasileiro maravilhoso que a gente fez, uma ótima experiência pros meninos que nunca haviam ido. Sem a Sudesb, a gente não poderia ter tido essa preparação que a gente teve durante o ano e feito esse bom campeonato”, conta o atacante do elenco e presidente do time de futebol de amputados do Vitória, Alex Fabiano Nascimento.