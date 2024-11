Futevôlei: Etapa final do torneio Velho Chico acontece neste final de semana em Juazeiro

Na última quarta-feira (13), a etapa final do Circuito Velho Chico de Futevôlei 2024 foi iniciado. As três quadras da Arena Nixon, no bairro do Tabuleiro, em Juazeiro, seguem sendo o cenário da programação do finals. Nesta quinta-feira (14), as categorias iniciante e qualify competiram desde às 17h30. No geral, foram cinco estágios antes da fase final, passando por Juazeiro, Sento Sé, Sobradinho e Remanso.

Na sexta-feira (15), mesmo com o feriado da Proclamação da República, a competição vai dar continuidade com as categorias misto e C a partir das 8h. Fechando o ciclo, a categoria B vai entrar em quadra no sábado (16), a partir das 16h.

Cerca de 220 atletas seguem com o foco na disputas das últimas pontuações válidas pelo ranking Fut São Francisco, sob a chancela da Federação das Associações de Futevôlei do Estado da Bahia (Fafeb). Os melhores atletas da classificação de cada categoria do ranking serão premiados pelo desempenho no ano. O evento conta com o apoio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), autarquia da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).