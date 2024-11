Futuro chefe da Audi elogia Gabriel Bortoleto sobre chegada à Fórmula 1

O dirigente da Sauber, Mattia Binotto, fez comentários positivos sobre Gabriel Bortoleto, o novo piloto da equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 1. Ele elogiou a “personalidade” do brasileiro e sua “evolução” no automobilismo, destacando que Bortoleto já conquistou o título na Fórmula 3 e atualmente lidera a classificação da Fórmula 2 em sua estreia na categoria. Binotto também abordou o começo desafiador de Bortoleto na Fórmula 2, mas ressaltou sua habilidade de adaptação e crescimento, evidenciada por suas duas vitórias e a liderança no campeonato. O chefe da Sauber enfatizou que, além de suas habilidades como piloto, Bortoleto é uma pessoa admirável, o que é um fator importante para o desenvolvimento do projeto da equipe.

Além disso, Binotto esclareceu que a contratação de Bortoleto não foi influenciada por Fernando Alonso, que atua como seu agente. Ele mencionou que outros competidores estavam na disputa pelo mesmo assento, mas a decisão de escolher Bortoleto foi clara, dada a sua promissora trajetória no automobilismo. Por fim, Binotto expressou otimismo em relação ao desempenho de Bortoleto na Fórmula 1, acreditando que ele pode se destacar desde o início de sua carreira na categoria.

