Futuro Rural que iniciará em Teixeira de Freitas em junho

Capacitação busca desenvolver líderes rurais conscientes e engajados com as causas do desenvolvimento do campo.

Produtores rurais do Extremo Sul baiano poderão participar de uma capacitação exclusiva, com o objetivo de desenvolver líderes no campo ou potenciais líderes conscientes e engajados com as causas do agro. Trata-se de uma ferramenta do Sebrae promovida em parceria com o Faeb/Senar, para o desenvolvimento de competências essenciais: a pessoa como líder, o líder se relacionando com os outros líderes, líderes orientados para resultados e líderes promovendo o engajamento.

O curso “Liderar o Futuro Rural” é uma jornada de conhecimento proposta em seis encontros, com duração de oito horas cada, entre 10 de junho e 06 de julho, finalizando com a formatura da turma no último dia do curso.

A capacitação ainda conta com acompanhamento online e em grupo, material impresso e todo suporte necessário com o intuito de buscar os melhores resultados nas ações voltadas ao campo. Além da programação que contempla painéis com líderes do agronegócio e sustentabilidade, workshops práticos sobre liderança, e a promoção de network com profissionais visionários do setor.

As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/liderarfuturorural. Outras informações sobre o curso “Liderar o Futuro Rural” e inscrições podem ser obtidas pelo telefone (73) 3291-4333, e presencialmente na sede do Sebrae em Teixeira de Freitas.

Serviço

O quê: Curso “Liderar o Futuro Rural”

Quando: 10 de junho a 06 de julho de 2024

Onde: Sebrae em Teixeira de Freitas

Inscrições: online https://bit.ly/liderarfuturorural, pelo telefone (73) 3291-4333 ou no Sebrae em Teixeira de Freitas (Avenida Presidente Getúlio Vargas, 4155, Centro, em frente ao Posto Malacarne II)

Investimento: R$600,00