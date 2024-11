Fuvest divulga notas de corte do vestibular de 2025

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou as notas de corte da primeira fase do vestibular 2025. O curso de Medicina lidera a lista com a maior nota, alcançando 79 pontos. Em seguida, Engenharia Aeronáutica ficou com 73 pontos, enquanto Relações Internacionais e Psicologia empataram com 66 pontos. A primeira fase do vestibular foi realizada no dia 17 de novembro. Os candidatos que foram aprovados para a segunda fase poderão conferir a lista e os locais de prova no dia 2 de dezembro. As provas dessa etapa estão agendadas para os dias 15 e 16 de dezembro.

Na modalidade de ampla concorrência, as dez maiores notas de corte foram definidas. Além de Medicina e Engenharia Aeronáutica, destacam-se Psicologia em São Paulo e Relações Internacionais, ambas com 66 pontos. Psicologia em Ribeirão Preto ficou com 65 pontos, assim como Engenharia Elétrica e de Computação. Outras áreas como Engenharias, Direito, Audiovisual e Computação também apresentaram notas de corte de 63 a 64 pontos.

O cronograma da Fuvest para 2025 inclui a divulgação da lista de aprovados para a segunda fase no dia 2 de dezembro, a partir das 12h. As provas da segunda fase ocorrerão em 15 e 16 de dezembro, e as provas de competências específicas estão programadas para o período entre 9 de dezembro de 2024 e 9 de janeiro de 2025. O resultado final será divulgado no dia 24 de janeiro de 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias