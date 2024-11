Fuvest: saiba a resposta correta das questões sobre a Taylor Swift

A Fuvest 2025 surpreendeu os concurseiros e colocou uma música de Taylor Swift para ilustrar duas questões. I Hate It Here, do álbum The Torture Poets Department, foi escolhida pela banca organizadora e misturou português e inglês.

Para Sirlene Aarão, professora de Inglês do Curso Anglo, a questão “envolve um gênero que geralmente é difícil por definição, que é a letra de música”. De acordo com ela, há uma certa dificuldade por conta da interpretação dos versos. “Eu interpreto de uma maneira o outro, de repente, vê coisas que eu não vi”, disse, ao Metrópoles.

Questão 41

A pergunta pedia para que os alunos interpretassem o verso “like you are a poet trapped inside the body of a finance guy“. As alternativas eram:

a) Enaltece a romantização e idealização de épocas passadas

b) Destaca o papel de contextos externos no manejo de frustrações

c) Expressa o sentimento de insatisfação ou inadequação em relação às expectativas sociais

d) Critica a revelação de segredos e rompimento de fronteiras pessoas

e) Enfatiza a importância da sorte e de elementos culturais como mitos e rituais

De acordo com Sirlene, a tradução seria uma boa estratégia para o aluno seguir. “Eu considero que o aluno tinha que ir além desse verso para chegar ao pedaço das expectativas sociais, se não ele fica preso só no eu, no tal do eu lírico”, disse.

A resposta certa, na versão 1 da prova, era a alternativa C, que fala sobre o sentimento de insatisfação ou inadequação em relação às expectativas sociais.

Questão 42

Já a segunda pergunta, ia ainda mais além e tinha o seguinte enunciado: “No texto, a percepção de ‘conforto como construto’ indica que o eu lírico vê conforto como”

a) Refúgio mental para apaziguar as pressões e o descontentamento da vida

b) Concepção ligada às experiências infantis em mecanismos de enfrentamento.

c) Conceito pressuposto, dependente da realidade concreta das pessoas.

d) Dificuldade de ter autoafirmação, por conta de questões internas pendentes.

e) Algo criado pela sociedade, produzindo falsa sensação de segurança

Sirlene afirmou que essa já era uma questão mais complicada que a primeira. “Por causa exatamente da cobrança desse construto, o conforto como construto, a gente não tem uma facilitação nas alternativas e envolvia uma análise maior da letra da música”, confirmou.

Nesta, ainda na versão 1 da prova, o candidato que acertou marcou a letra E.