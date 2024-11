G20: Lula fala com primeira-ministra da Itália sobre problemas da Enel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a primeira-ministra a Itália, Giorgia Meloni, neste domingo (17/11), na véspera da Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro.

Um dos temas discutidos no encontro, segundo o Planalto, foi a “necessidade de avanços na melhoria do serviço prestado” pela Enel, concessionária de distribuição de energia que atua no Brasil. O governo italiano é um dos principais acionistas da empresa.

Em outubro, a cidade de São Paulo, cuja distribuição de energia é de responsabilidade da Enel, sofreu com um apagão que durou quase uma semana.

Participaram da conversa os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Rui Costa (Casa Civil), Carlos Fávaro (Agricultura), além do assessor especial da Presidência, Celso Amorim.

Ainda de acordo com o Planalto, o presidente Lula fez o convite para que Meloni retorne ao Brasil para um encontro de empresários dos dois países.

Bilaterais

Neste domingo, a agenda do presidente será repleta de reuniões bilaterais. Pela manhã, além de Meloni, ele se reuniu com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa e o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim.

O chefe do Executivo brasileiro ainda tem conversas previstas com os seguintes líderes: