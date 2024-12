Gabi Constantino e Nathy Abi-Ackel celebram 19ª edição do The Market

Com uma curadoria diferenciada e criativa, o The Market celebrou, nessa sexta-feira (6/12), a sua 19ª edição. Realizado na loja PrettyNew, no Lago Sul, o projeto reuniu marcas brasileiras cuidadosamente selecionadas para apresentar um mix de produtos que vão desde roupas e acessórios até itens de decoração e presentes de Natal. Em pouco tempo, o evento reuniu convidados especiais que conferiram de perto as novidades.

Sob o comando de Gabriella Constantino e Nathalia Abi-Ackel, a edição deste ano trouxe muitas surpresas, incluindo uma nova identidade visual. Inspirada no glamour das revistas de antigamente, a proposta apostou em uma paleta de cores vibrantes, com tons de rosa, lilás, verde e vermelho, criando uma atmosfera que mistura sofisticação e modernidade.

“Trouxemos uma proposta visual forte, com uma pegada vintage e fashion. Queríamos um ambiente que fosse elegante, mas também muito cool e atual”, explicou Gabriella Constantino durante o coquetel de abertura.

O evento para promover a nova edição do projeto também marcou o lançamento de uma colaboração especial com a artista Lucinha Lóssio, reconhecida por suas criações em porcelana e vidro pintados à mão. As peças exclusivas, desenvolvidas especialmente para o evento, deram um toque artesanal e sofisticado ao espaço, com itens que imprimiam o novo conceito do The Market.

Ainda na 19ª edição do The Market, os convidados puderam conhecer os novos negócios que entraram para o rol das marcas do projeto, como a multimarca carioca Pulsa, conhecida por sua curadoria impecável, e a artista Nathalie Edenburg, que apresentou quadros e joias autorais com design singular. Outro destaque foi a estreia da Estúdio Água, com peças de decoração refinadas, e Ila, que encantou com suas bijuterias contemporâneas e modernas.

“Também convidamos a MH Studios, especializada na personalização de livros e das trend planners. Para conseguir oferecer uma experiência diferenciada, convidamos um artista para fazer a customização na hora”, detalhou Gabriella.

Com uma curadoria focada na diversidade, o The Market trouxe opções que atendem diferentes perfis. “Nosso objetivo era oferecer um mix de produtos que fosse ideal para presentear neste fim de ano. Temos desde itens de beachwear, joias e bijuterias até decoração e peças masculinas”, explicou Gabriella.

