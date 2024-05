Gabi Martins surge em clima íntimo com pagodeiro. Veja as fotos!

Nessa segunda-feira (20/05), Gabi Martins foi vista em um momento íntimo com o cantor Diego Delgatti. A ex-BBB estava vestindo apenas uma lingerie branca, enquanto o pagodeiro também se encontrava bem à vontade, só de cueca. Os dois apareceram deitados numa cama.

As imagens picantes deram o que falar na web e, logo, especulações sobre um romance passaram a circular, já Diego e Gabi que estão solteiros.

Curioso, os fãs foram atrás do rapaz para saber o que estava rolando entre eles e descobriram que não era mais um casal novo na praça, mas sim cenas de um novo projeto de Diego.

“Finalizamos o clipe com esse maravilhoso, que eu sou superfã. Virei fã e amei seu trabalho, conte sempre comigo”, disse Gabi Martins.

Delgatti retribuiu a gentileza: “Obrigado Gabi pela presença, com essa beleza toda aqui no clipe”.

Em março, Gabi Martins declarou que havia terminado com o deputado Euclydes Pettersen, com quem viveu um affair por três meses, logo depois de uma separação conturbada com o youtuber Lincoln Lau.

Gabi Martins aparece em clima íntimo com o pagodeiro Diogo

Gabi Martins está solteira desde março, após o fim do affair com o deputado Euclydes Pettersen Reprodução

Gabi Martins participou do novo projeto do pagodeiro Diogo Delgatti Reprodução

Na ocasião, a loira afirmou que iria focar na carreira. “Estou solteira e segundo não quero mais expor minha vida pessoal”, ressaltou ao portal Leo Dias.