Gabigol aciona advogado que defendeu Guerrero em caso de doping

O atacante Gabigol, do Flamengo, fechou um acordo e será representado judicialmente pelo mesmo advogado que defendeu Paolo Guerrero no caso antidoping em que o peruano foi denunciado, em 2017. Gabriel contratou o advogado Bichara Neto após ser denunciado no final do ano passado por supostamente tentar fraudar um exame antidoping. A informação é do portal ge.

O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD) seguirá em recesso até o dia 20 de janeiro. Gabigol foi denunciado em dezembro pela Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem por conta de um caso ocorrido em 8 de abril do ano passado, no centro de treinamento do Rubro-Negro.

A defesa de Gabigol terá cinco dias após o retorno das atividades do tribunal para recorrer da citação do jogador no processo. Após o prazo, um relator será indicado para o processo e o julgamento do caso será agendado. O atacante não corre o risco de ser suspenso preventivamente.

Segundo a denúncia, o atacante do Flamengo teria dificultado a realização do exame no dia em questão. Enquanto todo o plantel realizou o procedimento antes do treinamento das 10h, o camisa 10 só teria feito após o horário estabelecido pela equipe responsável.

Gabigol se defendeu através de uma nota, negando que teria tentado fraudar o exame.

“O atleta Gabriel Barbosa, sua família e staff tomaram conhecimento da matéria publicada nesta sexta-feira (22/12) pelo site Globo.com. O jogador do Flamengo vem a público confirmar que o exame foi realizado e o resultado apurado já deu negativo. Diante de tal informação, não há nada que possa ferir ou infringir as normas protocolares. Reiteramos que, em nenhum momento, o atleta tentou fraudar o exame”, declarou a defesa do jogador.