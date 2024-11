Gabigol anuncia que deixará o Flamengo no final da temporada e revela mágoa com Tite e a direção

Sob os gritos de “fica, Gabigol” nas arquibancadas da Arena MRV, o atacante Gabriel Barbosa anunciou que deixará o Flamengo ao final da temporada, após conquistar seu 13º título da Copa do Brasil com o clube. A declaração foi feita ainda no gramado, logo após a vitória sobre o Atlético-MG. Em entrevista, Gabigol revelou que esta foi sua última final com o time e que não permanecerá no elenco rubro-negro em 2025. O ídolo da torcida do Fla expressou insatisfação com a direção do Flamengo e relembrou os desafios enfrentados ao longo do ano, incluindo uma suspensão temporária por doping. Sem mencionar nomes diretamente, criticou o técnico Tite, indicando que se sentiu desrespeitado. “Foi um ano conturbado para mim. Teve a questão do doping e depois um treinador que não me respeitava como jogador.”

Gabigol também mencionou o que considera falhas da diretoria do Flamengo, que não teria comunicado decisões importantes diretamente a ele, mas, sim, por meio de declarações públicas, incluindo entrevistas em podcasts. O atacante relatou que, apesar de ter discutido com o vice-presidente de futebol Marcos Braz a possibilidade de renovar por mais dois ou três anos, nenhuma proposta concreta foi apresentada. O jogador, que se tornou ídolo e o sexto maior artilheiro da história do Flamengo, com passagens marcantes desde sua chegada ao clube em 2019, ressaltou seu carinho pela torcida e pelos colegas de equipe. Emocionado, declarou que aproveitará os jogos restantes para se despedir.

Apesar de não ter revelado seu próximo destino, especula-se que ele defenderá o Cruzeiro para a próxima temporada. Ao longo de sua trajetória no Flamengo, Gabigol conquistou dois títulos da Libertadores, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e quatro Campeonatos Cariocas, além de marcar presença em momentos decisivos para o clube.

