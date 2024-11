Gabigol deixa Flamengo com críticas a Tite e diretoria

Gabigol teceu críticas para Tite e a diretoria do Flamengo ao anunciar que está de saída do Rubro-Negro. O atacante tem vínculo com o Mengão até dezembro deste ano. O atacante acertou com o Cruzeiro por quatro anos e passará a falar como jogador da Raposa em 2025.

“Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma “, disse Gabigol após o jogo.

Gabigol trabalhou com Tite entre e 2023 e 2024. O atacante chegou a ser reserva até depois da lesão de Pedro, que era o titular da posição de centroavante.

Na sequência, Gabigol não aliviou para os dirigentes. “Não fico no Flamengo, nesses últimos anos houve negociações, o presidente, a diretoria, apertou minha mão, do meu pai, da minh mãe, e depois aconteceram coisas que eu realmente não gostei. Sempre soube das coisas pelo podcast (Nota da redação: refere-se a entrevistas de dirigentes em podcasts), nunca pessoalmente. Falei com Marcos Braz para ficar por dois, três anos, mas nunca houve uma proposta do Flamengo”, afirmou Gabriel Barbosa.