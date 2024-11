Gabigol é afastado do Flamengo antes de jogo contra Atlético-MG

Na tarde desta terça-feira (12), a diretoria do Flamengo tomou a decisão de afastar Gabriel Barbosa da partida contra o Atlético Mineiro, jogo da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá no Maracanã, na próxima quarta-feira (13) e terá início às 20h.

O time carioca confirmou que vai se reunir com a equipe de Gabriel para decidir os próximos capítulos do atacante dentro do Flamengo.

Em um ano de altos e baixos, Gabigol fecha 2024 marcando dois gols na final da Copa do Brasil e sendo fator decisivo para a conquista do Rubro-Negro contra o Galo no último domingo (10).

Após a decisão da Copa do Brasil, o atleta cedeu entrevista pós-jogo para a Rede Globo e afirmou que nçao permanece no Flamengo em 2025.

“Foi minha última final. Não vou ficar no Flamengo. Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim. Mas sempre trabalhei, sempre busquei melhorar. Sempre tentei mostrar para ele que eu poderia ajudar de alguma forma”, afirmou Gabriel.

Em comunicado oficial sobre o afastamento do camisa 99, o time da Gávea explicou que a escolha foi tomada para manter a harmonia no elenco Pentacampeão da Copa do Brasil.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro.

A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro”, disse nota oficial do Flamengo.