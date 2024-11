Gabigol é afastado do Flamengo após informar que deixará o clube em 2025

O Flamengo decidiu não escalar Gabigol para a partida contra o Atlético-MG, marcada para esta quarta-feira (13), válida pelo Campeonato Brasileiro. A medida foi adotada pela diretoria do clube com o objetivo de preservar a harmonia do grupo, especialmente após a recente conquista da Copa do Brasil. O atacante, que já anunciou sua saída do time a partir do próximo ano, afirmou que assistirá ao jogo ao lado da torcida no Maracanã. Em sua declaração, Gabigol deixou claro que está comprometido em cumprir seu contrato até o dia 31 de dezembro. No entanto, ele não hesitou em criticar a diretoria do Flamengo por não ter renovado seu vínculo. O jogador ressaltou que a decisão de não ser convocado para a partida foi tomada de forma unilateral pela administração do clube. A temporada de Gabigol foi marcada por desafios, e sua saída do Flamengo parece iminente. O atacante está sendo cotado para se transferir para o Cruzeiro, que apresentou uma proposta de contrato de quatro anos. Além disso, o Santos, clube onde ele começou sua carreira, também é uma opção viável para o jogador.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA