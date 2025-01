Gabigol é anunciado como novo Jogador do Cruzeiro

Gabigol foi oficialmente anunciado como novo jogador do Cruzeiro logo nos primeiros momentos de 2025, uma movimentação que não surpreendeu os fãs do futebol. O atacante, que recentemente deixou o Flamengo, chega ao clube mineiro com a consciência de suas obrigações e afirmando estar em seu “melhor momento” tanto dentro quanto fora de campo. Em suas declarações, Gabigol, de 28 anos, refletiu sobre sua trajetória e as lições aprendidas ao longo dos anos. Ele acredita que este é o ápice de sua carreira e que um novo projeto é a oportunidade ideal para alcançar as metas que ainda almeja. “Estou preparado para este desafio”, destacou o jogador. Após a decisão do Flamengo de não renovar seu contrato, Gabigol recebeu propostas de outras equipes brasileiras, incluindo Palmeiras e Santos. No entanto, foi o Cruzeiro que conquistou sua assinatura, oferecendo a ele a chance de brilhar em um novo cenário.

No Cruzeiro, o atacante terá a oportunidade de participar de diversas competições, como o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. A expectativa de retornar à Libertadores não se concretizou, em parte devido ao desempenho insatisfatório do Flamengo na reta final do torneio nacional de 2024.Gabigol expressou sua empolgação em se juntar ao novo time e à torcida. “Estou ansioso para conhecê-los e para chegar a Belo Horizonte, que será minha nova casa”, comentou o jogador. A apresentação oficial de Gabigol aos torcedores do Cruzeiro está marcada para o próximo sábado (4), no Mineirão, onde ele espera iniciar uma nova fase em sua carreira.

