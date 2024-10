Gabigol revela expectativa para jogar no novo estádio do Flamengo

O Flamengo realizou neste sábado (12) uma entrevista coletiva especial em comemoração ao Dia das Crianças. E o convidado da conversa foi Gabigol, que entre tantas curiosidades, foi questionado sobre o futuro estádio do clube: “Minha expectativa é enorme. Eu espero jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. E quem sabe marcar meu nome fazendo o primeiro gol do estádio do Flamengo. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Estou feliz com esse projeto do estádio. O Flamengo merecia ter um estádio e vai ter um dos maiores do Brasil, se não foi o maior. Estou muito ansioso para que isso aconteça”.

Além disso, o camisa 99 foi indagado pela criançada sobre seus planos para quando se aposentar: “Eu acho que está cedo (risos). Eu procurei pensar dia a dia, me dedicar ao máximo no futebol, para quando eu parar ficar tranquilo e trabalhar em algo que eu gosto. Eu gosto muito de moda, música e futebol. Com certeza como o Filipe Luís não vai ser. Mas acho que alguma coisa no mundo artístico eu gosto. O que eu ainda não sei”. Após a pausa para a Data Fifa, o Flamengo enfrenta o Fluminense, no dia 17 de outubro, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª do Brasileirão. Na sequência, encara o Corinthians, no domingo (20), às 16h (de Brasília), na Arena Corinthians, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.