Gabigol se declara ao Cruzeiro após noite artilheira: “Coração azul”

O Cruzeiro goleou o Itabirito por 4 x 1 pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro, nesta quinta-feira (30/1), na Arena Independência, em partida realizada pelo Metrópoles Sports. Grande reforço da Raposa para a temporada 2025, Gabigol anotou três gols e se declarou para o novo clube.

“Cada vez vejo que minha escolha foi a mais acertada. Estou me adaptando a tudo, é um começo. As coisas vão criando química com o tempo”, disse Gabigol após marcar os três gols no jogo.

“Coração está azul. Muito feliz aqui e na cidade. Um clube, equipe maravilhosa. Clima está muito bom. Claro que aconteceu muita coisa no começo do ano. Agradecer ao Diniz, a todo mundo. Estou muito feliz”, emendou, agradecendo ao ex-treinador da Raposa, que deixou o clube após resultados ruins em 2025.

O primeiro gol do camisa 9 pelo Cruzeiro saiu após pênalti defendido pelo goleiro do Itabirito, que voltou nos pés do atacante. Já a segunda bola na rede na temporada saiu aos 30 minutos de jogo, quando Gabigol aproveitou bobeira da zaga do Itabirito e marcou o segundo.

Antes do intervalo, quando a Raposa já vencia por 3 x 0, Gabigol ainda marcou o terceiro no jogo. Em mais uma cobrança de pênalti, dessa vez o camisa 9 deslocou o goleiro e balançou o barbante sem susto.

Assista aos três gols de Gabigol na partida:

Dos pés do camisa 9, o Cruzeiro conquistou os três pontos e assumiu a liderança do Grupo C, com sete pontos conquistados. O Itabirito é o lanterna do Grupo B, com apenas um ponto em quatro jogos.

Metrópoles Sports

Este foi apenas mais um jogo do Metrópoles Sports, em um ano repleto de duelos. A vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas dos campeonatos Mineiro, Carioca e do Paulista, além da Supercopa Rei. Foram confirmados 13 confrontos, em sete cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic 1 x 0 Cruzeiro – 22/1 – Brasília

Vasco 2 x 0 Madureira – 23/1 – Manaus (AM)

Volta Redonda 0 x 2 Flamengo – 25/1 – Brasília

Madureira 0 x 0 Fluminense – 26/1 – Cariacica (ES)

Itabirito 1 x 4 Cruzeiro – 30/1 – Belo Horizonte (MG)

Vasco x Volta Redonda – 1º/2 – Cariacica (ES)

Botafogo x Flamengo (Supercopa Rei) – 2/2 – Belém (PA)

Vasco x Fluminense – 5/2 – Brasília

Portuguesa x Flamengo – 5/2 – Uberlândia (MG)

Água Santa x Palmeiras – 9/2 – Brasília

Botafogo x Madureira – 9/2 – Cariacica (ES)

Inter de Limeira x Palmeiras – 12/2 – Uberlândia (MG)

Portuguesa x Corinthians – 16/2 – São Paulo