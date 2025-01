Gabinete com minigolfe é disputado na Câmara de SP e fica com novata

São Paulo — Um dos gabinetes mais disputados da Câmara Municipal de São Paulo, “turbinado” com R$ 130 mil em reformas e decoração pelo antigo dono, o ex-vereador Marlon Luz (MDB), ficou com a vereadora de primeiro mandato Amanda Vettorazzo (União).

A parlamentar é aliada do ex-presidente da Casa, Milton Leite, do mesmo partido, que concentrou para si a competência para distribuir os espaços para a atual legislatura.

Marlon Luz, que não conseguiu se reeleger, afirma que cerca de 15 vereadores o procuraram para tentar ficar com o gabinete dele. “Mas no final das contas foi o presidente Milton Leite que definiu quem ficaria lá”, afirmou ao Metrópoles

Além de Amanda, outra parlamentar de primeira viagem do União “agraciada” com uma boa instalação foi a pastora Sandra Alves, que herdou o gabinete do ex-vereador Gilson Barreto (MDB), que também era almejado pelos pares.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Ex-vereador instalou no gabinete painéis ripados e iluminção de LED, além comprar cadeira e sofá Arquivo Pessoal 2 de 3 Ex-vereador Marlon Luz (MDB) afirma ter gastado R$ 130 mil para reformar gabinete Arquivo Pessoal 3 de 3 Vereadora Amanda Vettorazzo (União) posa com equipe no gabinete que era de Marlon Luz (MDB) Arquivo Pessoal

Minigolfe, carpete e iluminação LED

O ex-gabinete de Marlon Luz, localizado no quinto andar da Câmara, conta até com um campinho de minigolfe improvisado no carpete. “O piso tinha algumas tomadas de chão que não funcionavam mais. Daí eu tirei as tomadas e imprimi numa impressora 3D que tenho uns ‘buraquinhos’ para minigolfe. Mas confesso que usei pouquíssimas vezes”, relatou Luz.

O ex-vereador explicou que investiu em reformas e melhorias no gabinete ainda nos três primeiros anos de seu mandato, que se iniciou em 2021, para se “sentir confortável para trabalhar”.

“Me sinto feliz de ter contribuído para a melhoria da Câmara. R$ 130 mil é muito? Claro que é. Para muita gente é um apartamento. Mas graças a Deus esse dinheiro não me falta. Eu não iria trabalhar quatro anos num local feio parecido com repartição pública. Não é meu estilo”, afirmou.

Na reforma feita por Marlon Luz, foram instalados carpete, painéis ripados, iluminação em LED, sofá, cadeiras, armário, ar condicionado modelo cassete e cortinas elétricas automáticas. O então vereador ainda reformou a sala dos assessores e instalou no local três equipamentos de ar condicionado do tipo split, além de pintar as paredes. Também foram instaladas fechaduras eletrônicas nas portas.

“Meu escritório pessoal tem um design parecido com o que eu deixei no gabinete. É um padrão que levo para os lugares onde trabalho. Trabalhei no passado em empresas de tecnologia, a última foi a Microsoft, e nessas empresas sempre se valoriza muito o ambiente de trabalho”, disse Marlon Luz.

Ao Metrópoles, Amanda Vettorazzo afirmou que não pretende mexer em muita coisa do gabinete, apenas tirar os letreiros com o nome do antigo ocupante e fazer um espaço de recepção para o atendimento aos visitantes. A vereadora e sua equipe já se instalaram no gabinete (foto em destaque).

Além de reformado, o gabinete conta ainda com acesso ao hall dos elevadores privativos, o que também é disputado pelos vereadores, uma vez que o acesso facilita o trânsito entre os gabinetes e o plenário em dias de votações, e evite contato com populares que circulam pelo local.

Disputa por gabinetes

Os parlamentares também preferem os gabinetes que ficam do lado do prédio que dá de frente para o terminal Bandeira e o Vale do Anhangabaú, em detrimento ao lado oposto, que dá para o viaduto Jacareí. Além da vista mais agradável, os vereadores afirmam que aquela ala é mais silenciosa.

Os gabinetes da Câmara Municipal não são padronizados e possuem tamanhos e instalações diferentes. Os parlamentares podem realizar reformas e adaptações, desde que sejam com recursos próprios. Os objetos pertencentes ao patrimônio da Casa precisam ser catalogados pelas equipes dos vereadores quando entram no gabinete.

“Os bens móveis dos gabinetes (aparelhos de ar-condicionado, mobiliários e equipamentos em geral) são conferidos pela Unidade de Patrimônio da Câmara na entrada e na saída dos vereadores em seus mandatos. Já o estado dos gabinetes é verificado por outra Unidade, a de Infraestrutura, que analisa as condições permanentemente”, informou a Câmara, em nota.

Os parlamentares que deixam o mandato podem optar por retirar ou não móveis e itens que tenham colocado no gabinete por conta própria.

A ex-vereadora Janaína Lima (PP), por exemplo, retirou a privada e duas pias do antigo gabinete que ocupava. A atitude virou motivo de piada entre os parlamentares durante a cerimônia de posse da nova legislatura da Câmara, na última quarta-feira (1º/1).

“O Marlon levou algumas coisas, como o frigobar, mas deixou a privada”, brincou Amanda Vettorazzo. Após a repercussão do caso, Janaína decidiu doar à Câmara a privada e as duas pias que havia retirado.

Distribuição dos gabinetes

Em outubro, três dias após a eleição que definiu os novos vereadores, um ato normativo publicado pela Câmara Municipal determinou que as trocas e a distribuição de gabinetes para vereadores da próxima legislatura seriam efetivadas pela presidência da Casa, “mediante solicitação”.

Segundo Amanda Vettorazzo, ela fez um ofício solicitando o gabinete de Marlon Luz ainda em novembro e recebeu no final do ano a resposta positiva. “Fui bem rápida”.

O gabinete de Janaína Lima era considerado um dos mais equipados e, por isso, também era disputado para a atual legislatura. A ex-vereadora transformou o local em uma espécie de espaço de coworking. O vereador Adrilles Jorge, também do União Brasil, foi quem ficou com o gabinete.

A suposta priorização gerou queixas de alguns parlamentares. Aliados de Milton Leite, no entanto, argumentam que o ex-presidente optou por direcionar gabinetes com banheiro privativo preferencialmente a parlamentares mulheres.

“A presidência efetivou a distribuição seguindo critérios prioritários, como acessibilidade (para vereadores idosos ou com dificuldades de locomoção) e gênero (gabinetes com banheiros foram destinados preferencialmente para mulheres)”, informou a assessoria da Câmara.