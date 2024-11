Gabinete de Netanyahu é alvo de investigação por documentos vazados

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi alvo de uma ação que prendeu suspeitos de vazarem documentos confidenciais. O caso aconteceu nesta sexta-feira (1º/10).

Segundo o juiz Menachem Mizrahi, do Tribunal de Magistrados de Rishon Lezion, a investigação das Forças de Defesa de Israel (FDI) e do Shin Bet, a polícia israelense, teve início na última semana.

“Vários suspeitos foram presos para interrogatório, e a investigação está em andamento”, disse o magistrado em um comunicado ao qual o The Times Of Israel teve acesso.

O número de pessoas presas e as suas identidades não foram divulgadas. Após a ação, o gabinete do premiê israelense divulgou um comunicado negado que funcionários do escritório tenham sido presos.

De acordo com Mizrahi, a suspeita é de que o vazamento tenha prejudicado os objetivos de guerra de Israel. O teor dos documentos vazados não foi divulgado.