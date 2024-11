Gabriel Bortoleto é anunciado pela Sauber e Brasil está de volta à Fórmula 1 após 7 anos

Após sete anos, o Brasil terá novamente um piloto na Fórmula 1. A Sauber, que a partir de 2025 será renomeada para Audi, anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação de Gabriel Bortoleto, líder da Fórmula 2 na temporada de 2024.

O jovem piloto brasileiro fará dupla com o experiente Nico Hulkenberg e deixará o programa de desenvolvimento da McLaren, onde conquistou o título da Fórmula 3 em 2023.

“É um dos projetos mais empolgantes do automobilismo. Entrar para uma equipe que combina a rica história da Sauber e a tradição vencedora da Audi é uma honra. Quero crescer com esse projeto ambicioso e chegar ao topo do esporte a motor”, comemorou Bortoleto.

O chefe de equipe, Mattia Binotti, rasgou elogios ao talento do brasileiro e aposta na dupla com Hulkenberg para um futuro de sucesso na F1.

“Gabriel demonstrou que tem tudo para ser um grande campeão. A dupla formada por Nico e Gabriel representa a combinação perfeita de experiência e juventude, posicionando nossa equipe de forma forte para o futuro”, destacou Binotti.

A Sauber, atualmente na lanterna do campeonato, tem altas expectativas com a chegada da Audi e as mudanças no regulamento de motores previstas para 2026. A equipe busca se consolidar entre as principais do grid nos próximos anos.