Gabriel, da Casa de Vidro, foi escalado após vazamento de nome. Veja

Para que Gabriel Tavares entrasse na Casa de Vidro, dinâmica do BBB23, outro jovem com as mesmas caracteristicas foi desclassificado em cima da hora, com absolutamente tudo pronto: equipe montada, ensaio fotográfico e redes sociais preparadas. A coluna LeoDias descobriu o motivo da troca. Confira!

O modelo que agora disputa uma vaga no confinamento oficial, foi contatado pela produção do reality nas últimas horas, e claro, não tinha absolutamente nenhum material de divulgação pronto. Nossa reportagem soube por fontes seguras que Rafael Ribeiro, que mora em São Paulo, era o nome que ocupava seu lugar, até então.

Gabriel Tavares (Reprodução: Instagram)

Gabriel Tavares (Reprodução: Instagram)

Rafael foi desclassificado após seu nome ter sido vazado por pessoas próximas a ele. Toda a parte de comunicação já estava pronta.

Na Casa de Vidro, que teve inicio nesta terça-feira (10/01), Gabriel Tavares tem sido bastante comentado, principalmente após internautas descobrirem que ele é ficante da cantora Anitta. O fato dele seguir o ex-presidente Jair Bolsonaro e de ser seguido por Renan Bolsonaro, como esperado, dividiu opiniões na internet.

