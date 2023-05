Gabriel Fop revela o status de seu relacionamento com Bruna Griphao

Gabriel Fop contou como anda seu contato com Bruna Griphao após o fim do BBB23. O modelo deu uma entrevista para a Caras Brasil e, durante o bate-papo, contou se mantém alguma relação com a atriz, falou de outros colegas de confinamento e ainda revelou as dificuldade de estar preso dentro de uma casa com outras 21 pessoas.

No início da conversa, Gabriel revelou que apenas tem contato mais próximo com Paula, mas que fala, esporadicamente, com Manoel e Giovanna, que estiveram ao seu lado na Casa de Vidro. Questionado sobre as tretas com ex-participantes, ele foi bem enfático:

“Eu não trouxe nada pro coração. Botei isso na minha cabeça, que não ia me ajudar em nada, não ia agregar na minha carreira profissional. Ficar caçando picuinha na internet deixa pros outros, pra mim, não”, garantiu.

Logo depois, a repórter quis saber sobre as dificuldades do reality show e Gabriel comentou sobre a falta de higiene dos companheiros de programa: “Logo no começo, eu lembro que teve o problema do fio dental, que o [Cara de] Sapato ficou incomodado. A galera não limpava. Tinha cotonete sujo na pia, absorvente no chão. Mas conforme vai ficando mais para o final, vai ficando mais fácil”, disse.

Para o modelo, o maior problema era a ida ao reservado: “Só tem um banheiro e você tem que fazer as necessidades segurando a porta pra ninguém abrir, porque não tem tranca. E tem câmera no banheiro, por questão de segurança”, comentou.

Antes de perguntar sobre Bruna, a jornalista lembrou que Gabriel havia dito que não ia namorar dentro do BBB23, mas acabou se envolvendo. O modelo, então, relatou: “Mas aconteceu, (o relacionamento) foi natural, não teve nada planejado, pele menos da minha parte. Aconteceu, rolou”.

Em seguida, ele falou sobre o contato com a atriz após a “chamada” que eles receberam do apresentador Tadeu Schmidt e como lidou com tudo após ser eliminado: “Lá dentro foi muito difícil, a gente estava se vendo todo dia. Fiquei muito envergonhado depois do que aconteceu lá dentro. E, aqui fora a gente consegue enxergar tudo o que aconteceu, de outras formas”, relatou.

E completou: “Porque ali a gente só tem a nossa visão, não lembra das coisas, acontece muita coisa. Está sendo difícil ainda lidar com isso aqui fora, mexeu muito comigo, mais no pessoal. Não quis me aprofundar muito porque eu já estava bem mal de cabeça”.

Ao ser questionado se ainda se relaciona com Bruna Griphao, Gabriel foi direto: “Eu e a Bruna? Não, a gente nem se fala. Como é que vai ficar sem se falar?”, rebateu.

