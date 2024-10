Gabriel Galípolo diz que se surpreendeu com dados sobre bets e destaca que não é função do BC regular o setor

Gabriel Galípolo, que foi indicado para assumir a presidência do Banco Central, manifestou suas reservas em relação aos dados sobre o mercado de apostas no Brasil. Ele enfatizou que a regulação desse setor não é uma atribuição da autoridade monetária, mas que o Banco Central deve avaliar como as apostas esportivas podem afetar a economia e a inflação do país. Durante sua sabatina no Senado, Galípolo observou que os dados alarmantes se confirmaram nas discussões realizadas. O Banco Central revelou que, em agosto, beneficiários do Bolsa Família transferiram R$ 3 bilhões por meio do Pix para empresas de apostas esportivas.

Um estudo solicitado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) gerou polêmica, pois executivos do setor argumentaram que a análise não levou em conta os valores devolvidos em prêmios. O presidente Lula convocou uma reunião no Palácio do Planalto para debater o impacto das apostas na população de baixa renda. No entanto, ele decidiu não vetar o uso do cartão do Bolsa Família para apostas, preferindo aguardar os resultados das medidas já anunciadas pelo Ministério da Fazenda.

A lista de empresas autorizadas a operar no Brasil foi atualizada, totalizando 205 sites vinculados a 93 empresas. Estima-se que cerca de 2.000 sites irregulares deixarão de funcionar a partir desta semana.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias