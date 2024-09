Gabriel Galípolo intensifica ‘beija-mão’ antes de sabatina para presidência do Banco Central

Gabriel Galípolo, indicado para assumir a presidência do Banco Central, tem se reunido com senadores desde o início de setembro, totalizando encontros com 48 parlamentares até o momento. Essas reuniões fazem parte do processo que antecede sua sabatina e a votação, agendada para o dia 8 de outubro. Galípolo, que atualmente ocupa o cargo de diretor de Política Monetária do BC, dialogou com representantes de diversos partidos, incluindo Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, e Humberto Costa. Para que Galípolo consiga se reunir com todos os 81 senadores, ele ainda precisaria agendar encontros com mais 33 deles.

O processo de aprovação inclui uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e, posteriormente, a análise no plenário do Senado. A indicação de Galípolo é a única feita pelo governo até o momento para as três vagas que se abrirão com o término dos mandatos do atual presidente do BC, Roberto Campos Neto, e dos diretores Carolina de Assis Barros e Otávio Damaso.

