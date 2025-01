Gabriel Jesus é eleito jogador do mês de dezembro no Campeonato Inglês

Gabriel Jesus vive um momento de grande felicidade no Arsenal, onde foi eleito o jogador do mês do Campeonato Inglês em dezembro. O atacante, que tem sido utilizado com mais frequência pelo técnico Mikel Arteta, decidiu deixar de lado as especulações sobre propostas, incluindo um possível retorno ao Palmeiras, e se concentra em seu desenvolvimento na equipe inglesa. Desde que chegou ao Arsenal, Gabriel Jesus tem se destacado com gols e atuações consistentes, o que lhe garantiu mais oportunidades em campo. Ele expressou sua satisfação com a evolução que teve tanto como atleta quanto como pessoa, afirmando que está muito contente por ter escolhido jogar na Inglaterra. O jogador tem como objetivo conquistar o Campeonato Inglês e retribuir a confiança que o clube depositou nele.

O atacante também comentou sobre a importância de ter recuperado a confiança de Arteta, o que tem sido fundamental para seu desempenho. Ele se mostrou disposto a atuar em diversas posições no ataque, ressaltando sua versatilidade e a vontade de contribuir para o sucesso da equipe. “Quero estar em campo”, afirmou, demonstrando sua motivação para ajudar o Arsenal em suas conquistas. Com a temporada em andamento, Gabriel Jesus se mantém focado em seu papel no time e em como pode se aprimorar ainda mais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA