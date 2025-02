Gabriel Leone: 8 filmes e séries online para conhecer o trabalho do ator

Gabriel Leone é um dos atores brasileiros mais promissores, conquistando o público com atuações marcantes tanto no cinema quanto na TV. Com versatilidade e carisma, o ator se destacou em papéis variados, desde personagens intensos em dramas até protagonistas em produções biográficas.

Se você deseja explorar o trabalho de Gabriel Leone, aqui estão oito filmes e séries disponíveis em plataformas de streaming para mergulhar em sua carreira.

Senna (2024) / Crédito: Gullane Entretenimento (divulgação)

Dom (2021 – 2024)

Nesta série baseada em fatos reais, Gabriel Leone interpreta Pedro Dom: um jovem da classe média carioca que, após ser exposto à cocaína na adolescência, se torna líder de uma gangue criminosa nos anos 2000.

Dom (2021 – presente) / Crédito: Conspiração Filmes (divulgação)

Paralelamente, seu pai, Victor Dantas (Flavio Tolezani), ingressa no serviço de inteligência policial nos anos 70, dedicando-se ao combate às drogas. As trajetórias opostas de pai e filho se cruzam em uma trama com drama intenso.

Onde assistir:

Prime Video

Senna (2024)

Na série biográfica do lendário piloto brasileiro, Gabriel Leone dará vida ao próprio Ayrton Senna.

Senna (2024) / Crédito: Gullane Entretenimento (divulgação)

A série explora não apenas sua trajetória nas pistas, mas também aspectos mais íntimos de sua vida.

Onde assistir:

Netflix

Verdades Secretas (2015)

Na novela de Walcyr Carrasco, Gabriel faz parte do universo cheio de segredos e ambição do “book rosa”. Ele interpreta “Gui”, um jovem rico sustentado pelos pais que se envolve nesse mundo de glamour e corrupção.

Verdades Secretas (2015 – 2021) / Crédito: Estúdios Globo (divulgação)

A história acompanha uma mãe batalhadora que se muda com a filha para São Paulo, onde a jovem inicia carreira como modelo numa agência.

Sob o nome artístico de Angel, a jovem é introduzida ao controverso book rosa, que conecta modelos à prostituição de luxo.

Onde assistir:

Globoplay

Ferrari (2023)

Em uma produção internacional, Gabriel Leone integra o elenco de Ferrari, com direção do renomado Michael Mann (Fogo contra Fogo). O elenco conta com nomes como Adam Driver e Penélope Cruz.

Ferrari (2023) / Crédito: STXfilms (divulgação)

O filme retrata a vida do fundador da icônica marca de automóveis. Leone interpreta Alfonso de Portago, um jovem piloto da Ferrari.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Eduardo e Mônica (2022)

Filme inspirado na clássica canção da Legião Urbana, Eduardo e Mônica traz Gabriel Leone como o jovem Eduardo, que se apaixona por Mônica (Alice Braga), uma mulher mais velha. Os dois se conhecem em uma festa em Brasília, nos anos 80, dando início a uma história de amor inesperada.

Eduardo e Mônica (2020) / Crédito: Gávea Filmes (divulgação)

Apesar da diferença de idade, personalidade e interesse, o casal enfrenta desafios para superar preconceitos e amadurecer a relação.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

Minha Fama de Mau (2019)

Neste longa biográfico, Gabriel Leone dá vida a Roberto Carlos, revivendo os primórdios da Jovem Guarda.

Minha Fama de Mau (2019) / Crédito: Indiana Produções (divulgação)

O filme ainda acompanha a trajetória de Erasmo Carlos (Chay Suede): um jovem apaixonado por rock and roll que sonha em viver de música. Determinado a alcançar seu objetivo, ele conquista a atenção de um influente apresentador de TV.

Através dessa conexão, Erasmo conhece Roberto Carlos (Gabriel Leone), iniciando uma parceria musical que se torna um marco na história da música brasileira.

Onde assistir:

Netflix

O Rio do Desejo (2023)

Drama baseado na obra de Milton Hatoum. A história acompanha Dalberto (Daniel de Oliveira), que abandona a carreira policial para viver com Anaíra (Sophie Charlotte) às margens do Rio Negro, na casa que divide com seus dois irmãos.

O Rio do Desejo (2023) / Crédito: RT Features (divulgação)

Durante uma longa viagem de Dalberto, seus irmãos, Dalmo (Rômulo Braga) e Armando (Gabriel Leone), se vêem envolvidos por Anaíra, gerando um triângulo amoroso cheio de tensão.

O retorno de Dalberto reúne todos sob o mesmo teto, complicando ainda mais a relação entre eles.

Onde assistir:

Globoplay

Duetto (2022)

Filme de drama histórico ambientado na Itália em 1965, Duetto acompanha a história de Cora (Luisa Arraes), uma adolescente brasileira que, após a trágica morte de seu pai (Rodrigo Lombardi), viaja com sua avó Lúcia (Marieta Severo) para Apúlia, na Itália.

Duetto (2022) / Crédito: Indiana Produções (divulgação)

Enquanto enfrenta o luto e tenta se reconectar com sua família, Cora conhece o cantor italiano Marcello Bianchini (Michele Morrone), iniciando um relacionamento controverso.

Gabriel Leone também integra o grande elenco deste emocionante filme.

Onde assistir:

Amazon Prime Video

