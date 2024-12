Gabriel O Pensador pede Gabriela Vicente em casamento durante show

O rapper e compositor, Gabriel O Pensador, de 50 anos, pediu a namorada Gabriela Vicente em casamento durante o show reggae de Armandinho, no Rio de Janeiro. O casal está junto desde 2020, e Gabriela comemorou o aniversário de 24 anos há dois dias, com declaração do companheiro nas redes sociais.

O cantor que fazia uma participação do show, se ajoelhou no palco, mostrou a aliança e fez a proposta. “Quando começa um relacionamento, parece muito bom para ser verdade. Quando a gente vai tendo a certeza que não é um sonho, que isso está acontecendo mesmo, a gente tem que celebrar o amor. Queria te fazer uma proposta. Você aceita celebrar nosso casamento?”

“Só marcar a data. Ano que vem a gente faz uma festa linda, com som do Armandinho”, respondeu Gabriela.

A jovem, que também publicou o registro nas redes sociais, escreveu: “Ainda estou sem acreditar que fui pedida em casamento pelo amor da minha vida.”

O namoro de Gabriel e Gabriela, natural de Garopaba, litoral de Santa Catarina, foi confirmado em 2021, no lançamento do clipe Girl From Garopaba, em que o casal estrelou.