Gabriel Sebastian reimagina clássico de Fagner com toque contemporâneo em “Dentro de Ti”

O cantor e compositor maranhense Gabriel Sebastian apresenta sua mais nova criação, uma releitura vibrante e moderna do clássico “Borbulhas de Amor”, de Fagner. Com uma fusão única de brega funk e elementos contemporâneos, a canção “Dentro de Ti” promete conquistar o público e renovar um dos maiores sucessos da música brasileira.

Disponível em todas as plataformas digitais, a faixa convida os ouvintes a uma jornada musical envolvente e repleta de emoção. A voz marcante de Gabriel Sebastian, aliada a arranjos sofisticados e uma letra que celebra o amor e a paixão, resulta em uma interpretação autêntica e memorável.

“Dentro de Ti é mais que uma simples releitura. É uma homenagem à rica cultura musical do Nordeste e uma celebração da minha trajetória como artista. Busquei trazer uma nova perspectiva para essa canção tão especial, mesclando elementos do meu universo musical com a essência da obra original”, afirma Gabriel Sebastian.

Para celebrar o lançamento, o artista preparou uma série de videoclipes exclusivos, que serão lançados gradualmente. O primeiro clipe, já disponível no YouTube, acompanha Gabriel em uma jornada inspiradora pela Zona Norte de São Paulo. Após uma hora de trilha, o cantor gravou cenas impactantes à beira de uma cachoeira, criando um visual único e memorável. “Queria trazer o público para o meu processo criativo, mostrar de onde vem a minha inspiração e a paixão que coloquei nessa música. Cada vídeo é uma nova experiência, e espero que todos se sintam parte desse projeto”, completa Gabriel

OUÇA AQUI.