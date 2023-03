Gabriel Xavier projeta Bahia mais seguro para evitar surpresa na Copa do Brasil

Em duelos eliminatórios, todo cuidado é pouco. É justamente por isso que o zagueiro Gabriel Xavier quer o Bahia ligado diante do Camboriú, em partida que será disputada nesta quarta-feira (8), às 19h, no estádio das Nações, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A preocupação entre os tricolores está no sistema defensivo do Bahia. O Esquadrão levou gols em 13 das 16 partidas que fez na temporada. Apesar do cenário, Gabriel Xavier garante que o time está evoluindo e projeta um time mais sólido em Santa Catarina.

“Sabemos que o que temos que fazer, com certeza o professor vai passar mais informações sobre o modelo de jogo do adversário. Mas temos que fazer uma partida segura, sem sofrer gols. E nas oportunidades, fazer os gols para conquistar a classificação”, disse ele durante entrevista nesta terça-feira.

O tricolor ainda busca vencer o primeiro adversário de fora do estado em 2023. Até aqui, o time não conseguiu êxito diante de Sampaio Corrêa, Ferroviário, Fortaleza e Sport. Na segunda fase da Copa do Brasil, o empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

“Nós que jogamos no Brasil sabemos que o nível é muito elevado. Todas as equipes são bem construídas, bem trabalhadas. Mas sabemos o nosso potencial, uma equipe de Série A. Vamos trabalhar mais para assimilar o jogo do Camboriú e sair com a classificação”, garantiu.