Gabriely Miranda celebra um ano de relacionamento com Endrick

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Gabriely Miranda, 21, e Endrick, 17, completam um ano de relacionamento. Nesta terça-feira (8), a modelo, que está casada com o jogador do Real Madrid desde setembro deste ano, relembrou o início do romance com o atleta. Ela celebrou o relacionamento com ele em uma postagem nas redes sociais.

A influenciadora entrou para uma trend no TikTok que mostra casos em que ‘o destino brinca com as pessoas’. Na primeira foto, a ex-estudante de Nutrição contou o que passava pela sua cabeça quando encontrou com Endrick pela primeira vez. “Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer”.

Em seguida, ela compartilhou um clique ao lado do marido com a frase da banda comandada por Chorão. “Um ano de nós, daqui para sempre”.

