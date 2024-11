Gaeco e Polícia Civil deflagram operação para combater abuso sexual infantil

Uma operação conjunta de grande escala foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (31) em São Paulo, envolvendo promotores do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) e policiais civis, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil. Esta ação, que se estendeu por 20 Estados e o Distrito Federal, resultou na emissão de 94 mandados de busca e um de prisão. A operação revelou um número alarmante de criminosos que se passavam por crianças para atrair menores e induzi-los a produzir conteúdo sexual, que era posteriormente consumido e distribuído em plataformas como Telegram e WhatsApp.

A operação contou com a participação de diversas instituições, incluindo polícias civis e Ministérios Públicos de Estados como Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba e Rio Grande do Norte. Além disso, polícias militares de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso também estiveram envolvidas. Durante a ação, dispositivos eletrônicos foram apreendidos para análise forense, com o intuito de identificar outros envolvidos no esquema criminoso. Esta abordagem integrada foi crucial para o sucesso da operação.

*Com informações de Soraya Lauand

*Reportagem produzida com auxílio de IA