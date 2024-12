Gael e Helena são nomes mais populares da Bahia em 2024; veja ranking

Gael e Helena são os nomes mais populares da Bahia entre meninos e meninas em 2024. Respectivamente, os nomes que significam, “o belo e generoso” e “a reluzente/resplandecente”, foram registrados em 1.951 baianos e 1.353 baianas. É o que aponta o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil, administrado pela Arpen-Brasil, entidade que congrega os Cartórios de Registro Civil do país.

O ranking baiano indica uma preferência por nomes mais curtos e de fácil pronúncia, que vem numa crescente em uma busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global. mesclando a tradição, com a utilização de nomenclaturas bíblicas, e originalidade, com grande influência das atuais personalidades do mundo digital.

No ranking geral, incluindo nomes masculinos e femininos, Theo (1704 registros), Ravi (1697 registros), Heitor (14.518 registros) e Miguel (1671 registros), finalizam os cinco primeiros registros mais populares. Helena aparece em sexto lugar no ranking geral e Anthony (1304), Noah (1288), Arthur (1246), Maite (1236), fecham o top 10. Confira as listas completas:

Ranking dos 10 Nomes mais registrados em 2024 na Bahia:

Ranking dos 10 Nomes masculinos mais registrados em 2024 na Bahia:

1º GAEL – 1951 registros

2º THEO – 1704 registros

3º RAVI – 1697 registros

4º HEITOR – 1671 registros

5º MIGUEL – 1501 registros

6º ANTHONY – 1304 registros

7º NOAH – 1288 registros

8º ARTHUR – 1246 registros

9º BERNARDO – 1094 registros

10º SAMUEL – 975 registros

Ranking dos 10 Nomes femininos mais registrados em 2024 na Bahia:

1º HELENA – 1353 registros

2º MAITE – 1236 registros

3º LAURA – 1026 registros

4º MARIA CECILIA – 1000 registros

5º CECILIA – 1000 registros

6º LIZ – 990 registros

7º LUNA – 849 registros

8º MARIA ALICE – 830 registros

9º AURORA – 819 registros

10º ALICE – 771 registros