Gagliasso comemora beijo gay na TV após ser censurado em novela de 2005: ‘Foi um tesão’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Há cerca de 20 anos, Bruno Gagliasso vivia Júnior na novela “América”, de Glória Perez. Seu personagem, Júnior, era um filho de fazendeiro que se apaixonava pelo caubói Zeca (Erom Cordeiro). O beijo dos dois, porém, previsto para ir ao ar no último capítulo, foi cortado pela Globo.

Bruno já falou publicamente sobre a frustração por ter tido a cena censurada. Mas, agora, teve sua revanche na Netflix. Ele está no ar em “Os Quatro da Candelária”, que estreou na última quarta-feira (30) na plataforma de streaming.

“Para a galera que ficou triste na época da novela ‘América’, quando foi censurado o beijo do Júnior, por favor, assistam ‘Os Quatro da Candelária’, na Netflix. Episódio 2, a partir de 22:07 minutos. De nada”, escreveu Bruno no X nesta quinta-feira (31).

após 20 anos de ser impedido de dar beijo gay na globo Bruno Gagliasso consegue na Netflix pic.twitter.com/5cLTXElMYD — GeorgeAlbuquerque (@Georgealbuquerq) October 31, 2024

“E sim, eu ainda guardo uma pequena mágoa por aquele beijo não ter sido exibido na época [risos]. Mas aí a gente foi lá e dobrou a meta e fez algo ainda maior em ‘Os Quatro da Candelária’. Quase 20 anos depois, sinto que agora posso encerrar esse assunto”, comemorou o ator.

Patrick Congo, que faz as cenas de amor com Bruno, comentou: “Foi uma honra contracenar com você, irmão! Caminhos abertos”, ao que Bruno respondeu: “Foi um tesão trabalhar com você, Patrick!”

Um dia após a estreia da série, trechos da cena já se tornaram virais na internet. “Os Quatro da Candelária” conta a história da chacina da Candelária, quando oito crianças e adolescentes foram assassinados enquanto dormiam na escadaria da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, em 1993.