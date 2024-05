Galã da Globo assume romance gay e posta foto ao lado do marido

Reprodução

1 de 1 Homens logo globo – Foto: ReproduçãoSendo gay assumido e muito feliz, um dos galãs mais lindos da TV Globo, no auge dos seus 50 anos de idade, resolveu mostrar o seu marido gato ao Brasil com uma linda declaração de amor. O famoso, que fez sucesso na Globo nos anos 90 na minissérie Sex Appeal (1993) e na novela Olho no Olho (1993), é casado com um homem há mais de 25 anos, mas poucas pessoas sabem.

Para quem não sabe, estamos falando de Nico Puig. O galã da Globo é casado com o produtor Jefferson Lattari. Em suas redes sociais, o famoso compartilha alguns cliques ao lado do amado e não tem o menor receio de mostrar aos seguidores que se relaciona com um homem.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

