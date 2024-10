Galã da TV Globo sai em defesa de Sacha Bali em A Fazenda 16

Renato Goés saiu em defesa de Sacha Bali após algumas polêmicas. O ator é um dos participantes de A Fazenda 16 e vem protagonizando conflitos com outros peões, como Zé Love, e vem sendo ameaçado depois da desistência de Fernada Campos e MC Zaac. “Continua íntegro”, escreveu no Instagram.

“Tá um absurdo! Passou dos limites! Muito orgulho da postura do meu irmão! Mesmo com todo ataque e tentativa de desestabilizá-lo [para dizer o mínimo], ele continua íntegro e inabalável!”, disse o marido de Thaila Ayla, que estava no elenco de Família é Tudo, na TV Globo.

A declaração de Goés aconteceu numa publicação compartilhada no perfil de Bali, onde a assessoria repudiava os ataques sofridos pelo rapaz, ao longo dos dias de confinamento no reality rural da Record.

“Força, mano! Sacha campeão”, completou Renato, levantando torcida para o colega que divide a mesma paixão pelas artes cênicas.

Além dele, internautas aproveitaram para apoiar Bali e repudiar o tratamento que ele vem recebendo dos outros famosos no programa:

“Tá insuportável assistir esse programa, um programa que deveria ser de entretenimento está virando um terror, estou profundamente decepcionada com A Fazenda, pois não tomam uma atitude mais drástica. Se o meu psicológico não está aguentando assistir imagina como que não está do Sacha. Que Deus lhe muita sabedoria para aguentar as provações que ele vem tendo”, pontuou uma pessoa.

“Tá difícil assistir tanta covardia com o nosso irmão. Vai ser bom pra ganhar mais uma grana, além do prêmio. Processo neles!” e “Agora sim pra cima deles, chega de tanta agressão física, psicológica. Ele é o nosso campeão”, foram outras reações.

Sacha é ameçado

As tretas ocorridas dentro de A Fazenda 16, como em todas as outras edições, estão ultrapassando os limites dos muros da sede e virando ameaças nas redes sociais. E a equipe de Sacha Bali resolveu soltar o verbo sobre o caso.

Através de uma nota, postada no Instagram do peão, eles relataram que o participante vem sendo algo de ameaças e ataques, afirmaram que comportamentos desse tipo não serão aceitos e que um advogado está de olho para agir.

“A Fazenda é, antes de tudo, um jogo, uma brincadeira que, pela sua dinâmica, mexe com os ânimos de seus jogadores. Há momentos de descontração, e há, também, momentos de muita tensão, fazendo com que alguns participantes, perdendo o espírito esportivo, partam para seus adversários com injustificável violência, como vem acontecendo com Sacha Bali”, iniciou o comunicado.

E seguiu: “Por isso, constituímos o advogado Ricardo Brajterman para defender os interesses de Sacha frente a qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, para denunciar à autoridade policial a suposta prática de crimes contra a honra e a integridade física do ator com xingamentos, ameaças, calúnias e difamações”, encerrou.