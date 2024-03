Apesar de ser português, Pedro Carvalho faz muito sucesso nas novelas brasileiras. Em Fuzuê, o ator interpretou o vilão trambiqueiro Rui Sodré. O artista revelou que a sua inspiração para fazer o personagem foi um golpe que sofreu no período que está no Brasil.

“Estou aqui há 8 anos, e eu já passei por várias coisas. Uma vez, nessa questão dos negócios, investi em uma empresa que não era empresa nenhuma, a pessoa fugiu com o dinheiro e me deixou na mão, e era uma pessoa brasileira”, declarou, em entrevista ao OtaLab, do UOL.

Pedro-Carvalho-Golpe-Brasil-Portugues (2)

Apesar de ser português, Pedro Carvalho faz muito sucesso nas novelas brasileiras Reprodução/Instagram

Pedro-Carvalho-Golpe-Brasil-Portugues (4)

Em Fuzuê, o ator interpretou o vilão trambiqueiro Rui Sodré Reprodução/Instagram

Pedro-Carvalho-Golpe-Brasil-Portugues (3)

O artista revelou que a sua inspiração para fazer o personagem foi um golpe que sofreu no período que está no Brasil Reprodução/Instagram

Pedro-Carvalho-Golpe-Brasil

Galã português da Globo foi vítima de golpe: “Fugiu com o dinheiro” Reprodução/Instagram

O ator contou, entretanto, que seu advogado aprovou o investimento. “Não sabia que existia pirâmide. Tudo com contrato, tudo com coisas muito sérias. Dei para o meu advogado analisar, ele me disse que era uma empresa de investimento. Era uma coisa muito certa, muito real. Eu aproveitei as características dessa pessoa para o personagem”, descreveu.

Por fim, ele falou que essas pessoas que planejam golpes são muito preparadas. “O ‘171’ te seduz num ponto que você acha que jamais aquela pessoa vai aplicar um golpe”, pontuou.