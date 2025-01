Galaxy S24 FE tem Galaxy AI? Veja os recursos do celular da Samsung

O Galaxy AI leva vários recursos de inteligência artificial para celulares da Samsung. Além de editar fotos, os smartphones da marca contam com recursos nativos para ajudar a escrever textos, criar papéis de parede com IA e muito mais.

Esses recursos também podem ser utilizados no Galaxy S24 FE, assim como outros telefones da família S24 lançados em 2024.

Leia mais:

(Imagem: Divulgação/Samsung)

Assim como o Galaxy S24, o modelo FE sai da caixa com diversos recursos de inteligência artificial generativa. Assim, os usuários conseguem explorar as ferramentas para aumentar a produtividade, ter mais criatividade e muito mais.

Os recursos também estão disponíveis para editar fotos.

A seguir, confira algumas funcionalidades do Galaxy AI disponíveis no Galaxy S24 FE:

Assistente de fotografia: ferramenta para redimensionar, mover e remover objetos de fotos;

ferramenta para redimensionar, mover e remover objetos de fotos; Desenho com IA: recurso para desenhar e gerar objetos em imagens;

recurso para desenhar e gerar objetos em imagens; Circule para Pesquisar: atalho para fazer buscas no Google ao tirar uma captura da tela e circula o que será pesquisado;

atalho para fazer buscas no Google ao tirar uma captura da tela e circula o que será pesquisado; Tradução simultânea: ferramenta nativa para traduzir voz em tempo real em uma chamada;

ferramenta nativa para traduzir voz em tempo real em uma chamada; Interprete: função para traduzir conversas em tempo real;

função para traduzir conversas em tempo real; Assistente de navegação: opção para resumir sites com IA.

Cabe ressaltar que todos os recursos são nativos e não dependem de instalação para serem utilizados. Por outro lado, o procedimento de uso varia de recurso para recurso.

Em alguns casos, a conexão com a internet pode ser exigida para realizar as tarefas de IA.

Além do Galaxy AI, os usuários do Galaxy S24 FE podem explorar outros recursos de inteligência artificial ao instalar os apps do ChatGPT, Gemini, Copilot, entre outros, no celular.

