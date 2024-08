Galípolo diz querer ganhar “credibilidade” do mercado financeiro

Cotado para suceder Campos Neto, diretor de Política Monetária afirma que o Banco Central precisa ter “falas coerentes”

“Temos que ganhar credibilidade. Eu pessoalmente, mas acho que os novos diretores [também], perante o mercado”, disse Galípolo; na imagem, o diretor no dia de sua Sabatina no Sendo Federal, em 2023 Mateus Mello/Poder360 – 4.jul.2023

Gabriel Benevides 12.ago.2024 (segunda-feira) – 19h42



O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta 2ª feira (12.ago.2024) que deseja ganhar credibilidade no mercado financeiro. Segundo ele, é importante ter noção do cargo que ocupa e transmitir “coerência” na autoridade monetária.

“Temos que ganhar credibilidade. Eu pessoalmente, mas acho que os novos diretores [também], perante o mercado. Até porque a gente é menos conhecido que os diretores que estão lá”, declarou Galípolo no evento 2º Warren Day, realizado pela corretora Warren Investimentos, em São Paulo.

Ao decidir a taxa de juros em maio, o Copom (Comitê de Política Monetária) se dividiu. Os 4 diretores indicados por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votaram por uma redução de meio ponto percentual na Selic (taxa básica de juros). Já os 5 nomes de Jair Bolsonaro (PL) votaram para cortar em 0,25 ponto percentual.

Segundo Galípolo, o seu voto se deu para seguir o que o Banco Central havia sinalizado na reunião anterior, de que o corte seria de 0,50 ponto.

“Tentei, ao longo do ciclo que teve a votação dividida, explicitar bastante esse ponto e quanto esse ponto é importante para mim”, disse.

Galípolo é o nome mais cotado para assumir a presidência do Banco Central em 2025, quando acaba o mandato de Roberto Campos Neto.

Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, o titular da Política Monetária tem adotado um discurso mais técnico nos dias que sucederam à reunião de julho. Reforça constantemente os reforços de que o Copom quer cumprir a meta de inflação acima de quaisquer outros objetivos.

Havia uma preocupação de que Galípolo poderia ser um nome mais flexível em relação às demandas políticas de Lula e dos aliados do petista –que criticam o Banco Central com frequência e pedem uma redução dos juros. Com um discurso mais duro, o diretor ganha força no mercado.

Em tom de brincadeira, o estrategista-chefe da Warren, Sergio Goldenstein, apresentou o diretor como “futuro presidente do Banco Central” à plateia do evento desta 2ª feira (12.ago).

Galípolo desconversou: “Sei que você faz a brincadeira de maneira ultra carinhosa, mas preciso reafirmar que o presidente é o Roberto Campos. Ele está exercendo na sua plenitude a presidência do BC, de maneira ultra generosa com todos os diretores. Mas a única pessoa que pode indicar quem será o próximo presidente do Banco Central é o presidente da República”.

Leia no infográfico abaixo os quem são os diretores da autoridade e a duração dos mandatos de cada um:

COPOM DE JULHO O Banco Central decidiu em 31 de julho manter Selic inalterada em 10,50% ao ano. É 2ª vez em 2024 que o órgão toma essa decisão –ambas por unanimidade do colegiado.

A função do Banco Central é deixar a inflação do Brasil no centro da meta (3%) ao fim de cada ano. Uma das maneiras para fazer isso é pelo aumento dos juros. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços tendem a não aumentar de forma tão rápida.