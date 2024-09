Galípolo inicia o beija-mão de senadores e promete buscar até oposição

Hugo Barreto/Metrópoles

1 de 1 Imagem colorida de Gabriel Galípolo, indicado por Lula para a presidência do Banco Central, no Senado – Foto: Hugo Barreto/MetrópolesIndicado por Lula oficialmente na sexta-feira (30/8), Gabriel Galípolo começou nesta segunda-feira (2/9) o beija-mão de senadores em busca de apoio para ter sua indicação à presidência do Banco Central aprovada.

A coluna flagrou Galípolo pelos corredores do Senado na tarde desta segunda (veja vídeo abaixo). O economista visitou a sala da liderança do governo na Casa e o gabinete da senadora Teresa Leitão (PT-PE).

Na terça-feira (3/9), Galípolo tem audiência marcada com o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), que é governista. O indicado de Lula para o BC promete, porém, buscar até mesmo os senadores da oposição.

“Vou tentar falar com todo mundo que aceite conversar”, afirmou Galípolo à coluna.

A primeira etapa de Galípolo no Senado será na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), onde ele será sabatinado. Na sequência, o nome dele terá de passar pelo crivo dos senadores no plenário da Casa.

O governo trabalha para que a sabatina e a votação ocorram na próxima semana. Senadores, porém, já avisaram considerar difícil realizar o processo de análise do nome de Galípolo antes das eleições de outubro.

