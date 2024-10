Galpão de placas solares vai abaixo após chuvas no Sudoeste baiano

As chuvas que caíram em Jequié, no Médio Rio de Contas, Sudoeste baiano, nesta quinta-feira (17) provocou o desabamento de um imóvel. O galpão que armazenava placas solares não resistiu ao impacto da chuva.

Segundo o Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, o espaço, que fica entre as ruas Frederico Costa e Manoel Vitorino, foi isolado pela Defesa Civil Municipal. Apesar do impacto, o material armazenado não foi destruído.

A proprietária do galpão foi informada das condições do local e ficou de providenciar a demolição. Não há mais informações sobre a situação de ruas e vias alagadas em Jequié.

JAGUAQUARA

Perto de Jequié, em Jaguaquara, já no Vale do Jiquiriçá, diversas ruas ficaram alagadas devido às chuvas. No entanto, não houve registro de desabamentos ou outros danos.

Foto: Reprodução / Blog do Marcos Frahm

