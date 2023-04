Galvani eleva aproveitamento do minério e elimina necessidade de barragem de rejeitos em Irecê

Empresa 100% brasileira e líder em produção e distribuição de fertilizantes no Matopiba (região agrícola que abrange os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia), a Galvani investirá R$ 340 milhões para implementar a nova fase de mineração de fosfato para produção de fertilizantes na unidade de Irecê (BA).

Para essa nova fase, a Galvani desenvolveu uma tecnologia inovadora que permite aproveitar 85% do minério presente na jazida – cujos direitos minerários pertencem à Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM).

Além de diminuir a geração de resíduos, a nova rota de processo a seco para beneficiamento da rocha fosfática elimina a necessidade de construção de barragem de rejeitos.

O projeto, que está em fase de licenciamento ambiental, viabilizará a produção na unidade de Irecê, que voltará a fornecer matérias-primas para o Complexo Industrial de produção de fertilizantes da Galvani em Luís Eduardo Magalhães (BA), com produção anual prevista de 336 mil toneladas de concentrado fosfático e 550 mil toneladas de calcário.

Além disso, irá produzir mais de 50 mil toneladas por ano de carbonato de cálcio precipitado para a indústria química. Ao todo, serão mil toneladas por ano de produtos.

Nessa nova fase, serão criados empregos, gerando, além de oportunidades de trabalho, mais massa salarial para a região, o que movimentará a economia local. Além disso, o aumento da arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais, em decorrência das atividades, virá acompanhado de investimentos sociais direcionados a Irecê, de forma a maximizar os efeitos positivos da mineração na região.

Mais de R$ 1 milhão em projetos sociais

Representantes da Galvani estiveram com secretários municipais de Educação, Cultura, Assistência Social e Agricultura de Irecê para apresentar o plano de aporte de mais de R$ 1 milhão destinados para ações sociais patrocinadas via Leis de Incentivo Fiscal Federal, que serão implementadas ao longo do ano e em 2024 na região. Os encontros tiveram como propósito dar início à agenda de desenvolvimento social da empresa, estratégia proativa para o relacionamento com as comunidades circunvizinhas das áreas da unidade de mineração de fosfato para a produção de fertilizantes da Galvani nesse município.

Para a elevação dos impactos positivos, as propostas apresentadas estão alinhadas às necessidades relatadas pelos grupos sociais ouvidos, em 2022, aos dados socioeconômicos da região e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que consistem em proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade.

“As iniciativas, que serão gratuitas aos públicos de interesse, têm o apoio institucional do poder público local, que se comprometeu em oferecer os espaços e canais de comunicação das secretarias para o engajamento da população de interesse. Entre as ações que iniciam nesse primeiro semestre, está o ‘Arte nas Escolas’, com duração de 12 meses e que conta com ações que visam valorizar a cultura e educação de alunos na rede municipal de ensino de Irecê”, explica Gizelle Tocchetto, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani.

O projeto destacado por Gizelle deve impactar mais de 250 estudantes e professores e irá incentivar a produção de pinturas, desenhos e até a realização de oficinas de teatro e música, com atividades envolvendo canto, piano e violão.

Já o projeto “Agricultura Familiar – Mamona”, voltado para pequenos produtores locais e em fortalecimento ao empreendedorismo e sustentabilidade, vai amparar mais de 300 pessoas em vulnerabilidade social.

A iniciativa vai capacitar famílias da região para a produção da mamona, que será transformada em óleo de rícino para a comercialização, gerando renda e oportunidades para a população. Outra ação voltada para sustentabilidade, o projeto “Ajuda Vira Água” deve viabilizar a produção de alimentos e acesso à água potável para mais de 1000 adultos e 600 crianças dos municípios de Lapão e Irecê. Por último, o projeto “Lugar de Escuta” tem como objetivo criar um ambiente de reflexão sobre saúde mental, combate ao machismo e violência de gênero, por meio de rodas de conversas para homens e mulheres.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.