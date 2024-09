Galvão Bueno não renova contrato e deixará a Globo de vez em 2025

Ao que tudo indica, o casamento entre TV Globo e Galvão Bueno está prestes a se encerrar. Com contrato até o final desde ano, o narrador vai deixar a emissora de vez em 2025. A vontade para tal teria partido das duas partes.

A informação foi publicada por Gabriel Vaquer, do F5. De acordo com o colunista, Bueno ainda tem alguns compromissos a cumprir com a emissora. Ao todo, seriam três projetos, sendo eles um reality show para encontrar um novo narrador esportivo, quadros para o Esporte Espetacular e um especial de fim de ano.

1 de 4

Imagem cedida ao Metrópoles

2 de 4

Desirée Soares e Galvão Bueno

Reprodução/Instagram

4 de 4

Galvão Bueno e Desirée Soares acompanharam a Copa do Mundo 2022 no Catar

Foto: Instagram/Reprodução

Galvão, ainda segundo Vaquer, vai retomar os investimentos em seu canal do YouTube, que foi interrompido por conta de seu contrato com a Globo. Vale lembrar que, em 2023, o profissional narrou um jogo da Seleção Brasileira e teve alta audiência, o que teria incomodado a emissora.

Em contato com o colunista, a Globo explicou que “não comenta detalhes de contrato”, mas confirmou os projetos. “Ainda para este ano, há sim programas previstos com a participação de Galvão, que ainda serão divulgados”, descreveu a emissora.

Galvão Bueno revela perrengue durante sexo em local inusitado Quem escolhe um lugar inusitado para transar pode terminar sem sexo, mas com uma boa história, como foi com Galvão Bueno. Ele e a esposa, Desirée Soares, revelaram qual o local mais diferente que transaram e revelaram ter passado por um perrengue.

Segundo o relato do narrador esportivo, ele e a esposa passeavam por uma praia em Bali, na Indonésia, quando bateu aquela vontade. Eles então resolveram aproveitar, mas foram surpreendidos por uma visita nada agradável.

“Quando estava assim… Entendeu? Lá vem um cachorro latindo!”, contou ele em entrevista ao Sobre Nós Dois, que foi ao ar na terça-feira (27/8), no GNT.

Desirée ainda complementou a história: “[Estava] aquele clima super romântico, praia de Bali e de repente…”. “Pegamos a roupa e saímos pelados para o hotel”, encerrou Galvão Bueno.