Gameplay com imagens realistas, movimenta internet

Mesmo com muitas pessoas atribuindo a culpar dos jogos eletrônicos por algum desatinos, crueldade, covardia e tragedias. A exemplo recente do presidente do Brasil, que alegou o gênero eletrônico como motivador do ataque contra as crianças na creche em Blumenau.

Especialistas e empresas têm apostado em games cada vez mais realistas.

Nesta semana foi apresentado oficialmente um vídeo com a gameplay do jogo “Unrecord”, movimentando a internet pelo motivo do projeto ser muito realista.

Muita gente que assistiu ao gameplay, acreditava se tratar de um FAKE sobre o futuro jogo. Onde poderia ser um vídeo gravado por pessoas reais que tentavam passar a sensação de um gameplay.

For those who thought Unrecord was fake or a video, sorry. pic.twitter.com/41ESKMISy1 — Alexandre Spindler (@esankiy) April 20, 2023

Mas os desenvolvedores do jogo, manifestaram nas redes sociais e provou que Unrecord não é falso. A principal prova foi mostrar um trecho de gameplay rodando diretamente pela Engine (software), onde ele atira e pula livremente, além de entrar no modo câmera livre pelo cenário.

Outro ponto que torna o jogo tão realista são as animações “naturais”, principalmente da câmera.

Unrecord ainda está em desenvolvimento e não possui data de lançamento.