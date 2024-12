Ganhou na Mega da Virada 2024? Veja como resgatar o prêmio

Neste ano, o prêmio da Mega da Virada está estimado em R$ 600 milhões, o maior valor da história do concurso das Loterias Caixa. O sorteio especial acontecerá em 31 de dezembro, às 20 horas no horário de Brasília, com as apostas se encerrando às 17h do mesmo dia.

Para aqueles que ganharam, seja acertando as 6 dezenas, a quina ou a quadra, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Confira como.

Mega da Virada: antes de resgatar o prêmio

Desde 2020, a Caixa Econômica Federal, responsável pelos sorteios da Mega-Sena, está isenta da obrigação de identificar os vencedores. Ou seja, o resgate do prêmio é de responsabilidade exclusiva dos ganhadores.

O primeiro passo para saber se você ganhou na Mega da Virada é acompanhar o sorteio ao vivo ou conferir os números sorteados. É possível verificar os números aqui no Olhar Digital, no site oficial da Caixa, em aplicativos ou diretamente nas lotéricas.

É importante reforçar que a responsabilidade por conferir e guardar o bilhete ou comprovante eletrônico é do jogador. Além disso, como o prazo legal para a retirada é de 90 dias, é bom ficar atento e se organizar. Após esse período, o valor que seria recebido é direcionado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Como resgatar o prêmio da Mega da Virada

Para resgatar o prêmio, é necessário apresentar um documento oficial com foto, CPF e o bilhete premiado. O local de retirada varia conforme o valor ganho. Prêmios de até R$ 2.259,20 podem ser retirados em lotéricas. Para valores superiores a esse, o pagamento deve ser recebido nas agências da CAIXA.

Além disso, prêmios iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos em um prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação na agência. Aqueles prêmios abaixo desse valor podem ser resgatados imediatamente com a apresentação dos documentos.

Prêmios de apostas realizadas no portal ou app Loterias CAIXA, com valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20), podem ser retirados em qualquer agência da Caixa, lotérica ou por transferência ao Mercado Pago, conforme a escolha do apostador.

Para aqueles que apostaram online e desejam receber em uma lotérica, é necessário apresentar um comprovante impresso da aposta (com código de barras) e o código de resgate (6 números), gerado no portal, com validade de 24 horas.

Outra alternativa é gerar um QR Code para a aposta premiada através do Portal, que tem validade de 60 minutos e pode ser lido por qualquer lotérica, sem precisar imprimir o comprovante conforme as instruções da Caixa.

Precisa pagar imposto pelo prêmio da Mega da Virada?

O prêmio da Mega-Sena é sujeito a uma tributação direta na fonte, o que significa que o vencedor não precisa pagar taxas à Receita Federal. Aproximadamente 38% do total arrecadado com as apostas na Mega da Virada fica com o governo, enquanto os 62% restantes são destinados ao prêmio bruto de quem acertar os 6 números.

No entanto, é importante destacar que o ganhador deve declarar o valor do prêmio no Imposto de Renda do ano seguinte. Esse valor deve ser informado na seção “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva”, na categoria “Outros”.

