Garça resgatada no Rio de Janeiro com copo plástico na cabeça é solta na natureza

Uma garça foi salva no Rio de Janeiro após ficar mais de dez dias com um copo plástico preso ao pescoço. O resgate foi realizado por equipes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O animal foi solto no dia 15 de dezembro, após passar por uma cirurgia para a remoção do objeto. Esse incidente ressalta a urgência de uma correta destinação de resíduos plásticos, a fim de evitar que animais sejam prejudicados. Bernardo Rossi, secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, destacou a importância da participação de todos na luta contra a poluição causada por plásticos.

Para monitorar a garça, as equipes instalaram um comedouro que ajudou a atraí-la e utilizaram drones para acompanhar sua situação. Após o resgate, a ave foi levada ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens (Cras), onde o copo foi retirado. O veterinário Jeferson Pires alertou que, sem a remoção do material, a garça enfrentaria sérios riscos de morte. As operações de resgate contaram com a colaboração de várias instituições ambientais, evidenciando a importância do trabalho conjunto na proteção da fauna.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA