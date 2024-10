Garçonete da Escócia viraliza ao compartilhar fobia de ketchup

Uma jovem garçonete de Glasgow, na Escócia, chamada Alexandriah Govan, de 23 anos, compartilhou sua experiência com uma fobia peculiar em vídeo que viralizou no TikTok. Ela revelou que seu medo intenso de ketchup começou na infância, quando sua irmã despejou um frasco do condimento sobre ela. Alexandriah detalhou como a simples presença do produto a afeta, “O cheiro, até a cor, me faz tremer”, descreveu a jovem, em entrevista à agência de conteúdo Jam Press. Para evitar o contato com o condimento em seu trabalho, a garçonete frequentemente se vê obrigada a se esconder, especialmente por causa do aroma de vinagre. A repercussão do vídeo gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos